Nuovo appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com: per le notizie del momento, focus sulle mosse della Juve, concentrata sempre sul colpo a centrocampo. Spazio poi alla Roma, al lavoro su Belotti per l'attacco, e a Milan e Inter, alle prese con i nodi da sciogliere tra centrocampo e difesa. In chiusura, il Napoli e la situazione portiere.