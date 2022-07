Il servizio a cura della redazione di Calciomercato.com sulle trattative più calde di giornata: sotto i riflettori De Ketelaere per il Milan, Bremer per l'Inter, Dybala in chiave Roma, il Monza su Filippo Ranocchia e la chiusura di Spalletti ad un ritorno di Mertens al Napoli.