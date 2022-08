La Fiorentina attende le offensive di Inter e Juventus su Milenkovic, la Roma deve sbrigarsi per chiudere il colpo Wijnaldum e la Lazio tiene pronto il sostituto di Luis Alberto in caso di partenza. Attenzione al Borussia Dortmund che cerca in Italia il sostituto di Haller e al grande annuncio del Como: Cesc Fabregas sbarca in Serie B. Tutto nel nostro consueto appuntamento su calciomercato.com con le TOP 5 news di giornata.