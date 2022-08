Il servizio a cura della redazione di Calciomercato.com sulle trattative più calde di giornata: sotto i riflettori la Roma che accoglie Wijnaldum e spinge per Bailly, ma anche l'Inter che sta per salutare Sanchez e il Milan che cerca un nuovo centrocampista. Kostic si avvicina alla Juve. Un occhio all'estero: il Barcellona le prova tutte per far quadrare i conti...