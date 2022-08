Maledetti, anzi maledettissimiAnche per la gioia e, soprattutto, la tranquillità della Juventus, tornata proprietaria del cartellino del francese e che adesso dovrà vivere invece col magone ogni giorno che verrà, incrociando le dita, affinché Paul non se lo rompa del tutto e archivi la stagione del Pogback prima ancora di iniziarla.ed ha quindi anteposto la nazionale ai colori bianconeri, nonostante il suo viscerale amore per essi e i 10 milioni richiesti per poterli tornare ad indossare. Il fascino della maglia blue supera quello della Signora, ancor di più se c’è di mezzo un mondiale, tra l’altro, da giocare pure nel bel mezzo della stagione.Eppure, tutti i luminari consultati - prima negli Stati Uniti e poi a Lione - avevano consigliato al francese, così da risolvere del tutto e subito il problema, ma lui, testone, non ha voluto ascoltarli.È però anche vero che. Come già capitato in tempi recenti ad altri suoi colleghi col menisco esterno lesionato, vedinel 2020 enel 2021.All’allora giocatore del Napoli fecero una diagnosi drammatica, poi con le giuste terapie il problema venne risolto soltanto in un mese e mezzo. Pure per l’albanese all’inizio l’operazione sembrava l’unica via di uscita, poi alla Roma lo curarono così bene da rimetterlo in piena efficienza dopo 28 giorni e fino ad oggi il giocatore non ha più avuto ricadute.Tutto dipende dall’efficacia delle cure e dalla bravura di medici e fisioterapisti. Quindi,ma tutto deve filare liscio, come per Diawara e Kumbulla.Non dovesse capitare e Pogba riaccusare dolore, la Juventus perderebbe il polpo per chissà quanto tempo, magari l’intera stagione. Vale la pena rischiare? Con una stagione da riscattare e che non si può fallire in maniera clamorosa, come lo scorso anno? Dipende da quanto alla Continassa si sentono tutelati dal proprio staff medico.. Ha prevalso la decisione del giocatore e il club, obtorto collo, l’ha accettata.E allorae, dopo quello per Vlahovic a gennaio, fare un altro sforzo, perché per sostituire degnamente Pogba, nel caso in cui tutto dovesse volgere al peggio, serve un centrocampista di quel livello lì, edL’aveva già scritto nella precedente rubrica, lo riscrivo pure in questa, sapendo che. A meno che alla Continassa non si voglia ogni giorno sperare nella Provvidenza.