non ha colpe sul colpo di testa di Jovic che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio. Non deve mai compiere interventi particolarmente impegnativi e si rende protagonista di alcune buone uscite.nella sua zona di campo non si passa mai. Sempre preciso e puntuale negli interventi, risolve diverse situazioni potenzialmente pericolose nell’area di rigore del Torino riuscendo sempre ad anticipare gli attaccanti avversari.ha sulla coscienza il gol di Jovic che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio. Perde la marcatura di Jovic e permette all’attaccante viola di colpire in disturbato di testa dal centro dell’area di rigore.a buone prove difensiva ha ormai abituato tutti. Ma è prezioso anche con i suoi continui inserimenti in fase offensiva: non è un caso che l’assist per la rete di Sanabria sia suo e che si arrivata con un’azione più da ala che da centrale di difesa.viene riconfermato da Juric sulla fascia destra, quest’oggi ha molto spazio a disposizione che prova a sfruttare riuscendo spesso ad arrivare al cross, che non sempre però sono precisi. Tanti e troppo errori da parte del terzino ivoriano.(Dal 16’ s. t.sbaglia tanti, troppi, passaggi).: in un paio di occasioni sbaglia la giocata o è poco lucido quando si trova nell’area di rigore avversaria. Si fa però apprezzare per l’impegno che mette in campo, i tanti chilometri macinati e un gran recupero difensivo su Kouamé nel secondo tempo.: prestazione ordinata ma senza particolari squilli da parte del centrocampista serbo del Torino. Ha dimostrato di sapere fare meglio rispetto a quanto fatto vedere oggi.è costretto ancora una volta a rimandare l’appuntamento con il primo gol con la maglia del Torino, eppure quest’oggi va più volte ad andare alla conclusione dopo aver raccolto un cross proveniente dalla fascia opposta ma non riesce a battere Cerofolini.(Dal 16’ s.t.non entra bene e commette diversi errori con la palla tra i piedi): fin dalle prime battute è tra i più vivaci nel Torino. Le azioni più importanti della squadra granata passano quasi tutte dai suoi piedi. E’ meno lucido del solito in alcune circostanze ma la sua prestazione è comunque sufficiente.Juric lo preferisce sia a Miranchuk che a Seck, il numero 7 corre molto, si propone con continuità ma manca di concretezza quando ha la palla tra i piedi. Non una delle migliori partite di Karamoh in questa stagione.(Dal 16. s.t.: entra bene in partita e dà qualità al gioco del Torino)per questa partita non avrebbe dovuto essere nemmeno in panchina, invece non solo ha giocato titolare ma ha anche realizzato l’importantissimo gol dell’1-1, arrivando a quota 12 in questa stagione e battendo il proprio record personale di reti in una sola stagione.(Dal 35’ s.t.: il suo Torino fa troppo poco per vincere la partita, soprattutto dopo aver raggiunto il pari. Juric potrebbe osare qualcosa in più nel finale, considerato che l’1-1 vale poco visto il successo del Monza nell’anticipo contro il Sassuolo. Invece rimane fedele al suo 3-4-2-1.