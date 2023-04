Questa mattina Ivan Juric ha aperto le porte del Filadelfia ai tifosi per l'allenamento in vista della partita di sabato contro l'Atalanta: a seguire la sessione di lavoro dagli spalti sono stati 2.000 tifosi del Torino.



In campo, da segnalare che Ola Aina e Ronaldo Vieira hanno proseguito il loro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. Assente anche l'altro infortunato: David Zima.