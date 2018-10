Tra i peggiori in campo nella partita giocata ieri dal Torino contro il Bologna c'è stato sicuramente Andrea Belotti. Il capitano granata, prima di essere richiamato in panchina da Walter Mazzarri, ha sprecato una ghiotta occasione per realizzare la rete del momentaneo 2-0 e non ha poi sfruttato al meglio un paio di ripartenze in contropiede.



Andrea Belotti, però, non era al top della forma. Nel riscaldamento ha infatti accusato un lieve fastidio muscolare e ha rischiato di non poter essere della partita. Fortunatamente il problema non si è rivelato grave e l'allarme è presto rientrato.