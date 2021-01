Il Torino cerca un centrocampista sul mercato. Sul taccuino dei dirigenti granata ci sono i nomi di(Parma),(Genoa),(Tottenham),(Strasburgo) e Njegos(Stella Rossa).In uscitaè richiesto dal Trazbonspor in Turchia e dalla Stella Rossa in Serbia, con sullo sfondo l'interessamento del Crotone. Che si è fatto avanti pure per, anche nel mirino del Parma. Il centrocampista franceseha ricevuto un'offerta dagli inglesi del Portsmouth (club di terza divisione). Il difensore ecuadorianopiace a Vicenza e Cremonese in serie B. Il centrale Matteosi è trasferito alla Pro Vercelli, per la Primavera granata arriva il trequartista Marco(ex Roma).