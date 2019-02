Il Napoli prima, l'Atalanta poi. Il Torino è atteso da due partite impegnative e importanti per la corsa all'Europa League: in particolare la sfida contro i bergamaschi è un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla competizione internazionale. Per questo motivo Tomas Rincon e Andrea Belotti al San Paolo dovranno fare attenzione a non ricevere cartellini gialli.



Entrambi sono in diffda e un'ammonizione costringerebbe loro di guardare dalla tribuna la partita contro l'Atalanta: considerata l'importanza che i due giocatori hanno per gli equilibri del Torino, sarà importante che non ricevano cartellini gialli.