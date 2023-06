Il Torino è vicino al secondo acquisto di questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato l'arrivo del portiere Popa dal Volountari, la società granata sta provando a chiudere per l'acquisto di Raoul Bellanova dal Cagliari.



Come riferito da Sky Sport, nella serata di ieri il dt Davide Vagnati ha trovato l'accordo per l'acquisto del terzino a titolo definitivo dal Cagliari per 7 milioni di euro. La società granata e quella rossoblù stanno ora definendo i bonus. Il Torino, con un vero e proprio blitz, negli ultimi giorni ha superato l'Inter nella corsa al giocatore.