Michel Adopo è una delle buone notizie per il Torino in questo momento della stagione. La sua valutazione ha già raggiunto i sei milioni di euro. Il problema, per Cairo, è che il suo cartellino è in scadenza nel prossimo giugno, un'occasione, quindi, a parametro zero per chiunque. Tuttosport sottolinea come sia necessario riprendere al più presto il discorso sul prolungamento dell'accordo.