Ai microfoni di CalcioNapoli24 ha rilasciato un'intervista Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora. Queste le parole riguardo il suo assistito:



TORINO-NAPOLI - "Credo giocherà. Per Nicola è un titolare inamovibile ed è sempre sceso in campo dal primo minuto. Lui e tutta la sua famiglia sono molto legati alle origini, sarà una partita particolare. Ha fame e voglia di prestazioni positive, è un grande professionista".



FUTURO - "È al Torino in prestito con obbligo di riscatto. Il percorso è scritto anche se nel calcio cambia tutto velocemente".



NAPOLI - "Vicino al Napoli? No, ci sono stati solo dei sondaggi. Forse l'alto costo del passaggio all'Udinese e l'infortunio hanno frenato la possibile trattativa. Tra gli italiani è l'unico play mancino con caratteristiche diverse da tanti altri giocatori. Direbbe la sua anche a Napoli, il mio telefono è sempre acceso".