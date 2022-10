Ola Aina è stato il migliore in campo del Torino nella partita di domenica contro l'Empoli: schierato a sorpresa sulla fascia destra, il terzino ha offerto una prestazione convincente sotto tutti gli aspetti guadagnandosi anche gli applausi convinti di tutto lo stadio al momento della sostituzione.



Il terzino nigeriano è in scadenza di contratto ma il Torino non vuole perderlo a parametro zero, per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro con il suo agente per il rinnovo.