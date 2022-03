La mancata qualificazione della Nigeria al prossimo Mondiale ha costretto Ola Aina e i suoi compagni di squadra a fuggire a causa di una vera e propria rivolta popolare. Il giocatore è rimasto scosso dalla vicenda, ma difficilmente potrà trovare più tranquillità a Torino: l'esterno non gioca in granata dalla fine del 2021, e secondo Tuttosport la volontà del giocatore sarebbe quella di tornare a giocare in Inghilterra.