Entrare in campo a freddo per l'infortunio di un compagno di squadra e farsi trovare subito pronti non è mai semplice, lo è ancora di meno se di fronte si ha una squadra come l'Inter in uno stadio come San Siro. Ola Aina è invece riuscito a farlo risultando tra i migliori in campo nel Torino nella partita di ieri sera.



Il terzino arrivato in estate dal Chelsea ha così bissato il buon esordio di una settimana fa contro la Roma: il modo migliore per festeggiare la convocazione in nazionale da parte della sua Nigeria per le la partita contro Seychelles valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.