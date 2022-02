L'ultima volta che Ola Aina si è visto in campo con la maglia del Torino è stato il 22 dicembre contro l'Inter. Il terzino è poi partito per la Coppa d'Africa dove è stato protagonista con la sua Nigeria, da quando è tornato Ivan Juric non lo ha però più mandato in campo.



Aina è sempre più ai margini del Torino e nel mercato di gennaio si era ipotizzata anche una sua cessione dopo l'arrivo di Mohamed Fares, l'infortunio occorso a quest'ultimo ha però fatto saltare la possibile cessione del terzino.