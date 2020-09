Ola Aina sta per diventare un giocatore del Fulham. Nella giornata di ieri il club inglese, neopromosso in Premier League, ha trovato l'accordo con il Torino per l'acquisto del terzino nigeriano.



Aina si trasferirà al Fulham con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto in favore del club londinese fissato a 12,5 milioni. Inoltre il Torino riceverà anche il 10% dell'incasso della futura rivendita del calciatore. Un affare da 15 milioni per la società granata.