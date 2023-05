Queste ultime quattro partite di campionato saranno le ultime gare da calciatore del Torino per Ola Aina. Il contratto che lega il terzino nigeriano alla squadra granata scadrà infatti il prossimo 30 giugno e l'accordo per il rinnovo è molto lontano.



La volontà del terzino è quella di lasciare l'Italia e tornare in Inghilterra, per questo motivo ha già fatto sapere che non prolungherà il proprio contratto con la società granata.