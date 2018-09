Al termine di Chievo-Torino, Ola Aina ha commentato la vittoria ottenuta al Bentegodi dalla squadra granata, complimentandosi anche con Simone Zaza per il gol che è valso i tre punti. "Il gol per lui è stato molto importante, Simone ha dimostrato di saper fare bene il suo lavoro. Ma avrei pagato di tasca mia perché qualcuno fosse lì in quel momento a spingere in rete il pallone”.



Poi sulla partita giocata dal Torino: "“È una vittoria molto importante, sapevamo che era necessario vincere. Abbiamo approcciato con questa mentalità e ce l’abbiamo fatta. Siamo cresciuti nel secondo tempo e alla fine siamo riusciti a vincere, all’inizio abbiamo studiato gli avversari per capire dove colpirli e alla fine abbiamo trovato il modo per fargli male. Non abbiamo sbagliato l’approccio. la mia prestazione? Penso bene, abbiamo giocato bene ma c’è ancora tanto da lavorare”.