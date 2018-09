Simone Zaza decide Chievo-Torino, a fine match l'attaccante granata interviene a Sky Sport: "L'abbraccio al magazziniere? E' stato uno dei primi a spingere per il mio arrivo qui, è dedicato anche un po' a lui questo gol. Mi sono sbloccato e sono contento, per un attaccante fare gol è importante. Ho avuto delle difficoltà, ma è normale in un ambiente nuovo con un allenatore nuovo che esige molto: riparto da qui. Ho ascoltato tante voci sulla convivenza tra noi attaccanti, ma è il campo a parlare: il mister sa quello che fa, quando ci sono giocatori di livello nella stessa squadra non è mai un problema. Chievo? E' sempre difficile affrontarli, il mister ha i suoi concetti e i suoi schemi e noi facciamo quello che dice".