Solo un gol nelle ultime quattro partite giocate: è questo uno dei dati preoccupanti del Torino in questa fase della stagione. Per superare questo problema, Moreno Longo sta facendo effettuare un lavoro specifico ai suoi attaccanti.



Al Filadelfia Andrea Belotti e compagni in questi giorni hanno lavorato sui tiri in porta, ma un lavoro specifico il tecnico lo ha fatto fare anche ai suoi esterni per essere più precisi con i cross proprio per le punte.