Rolando Mandragora e il Torino sono sempre più distanti, questo perché la società granata non sta riuscendo a trovare l'accordo con la Juventus per acquistare il centrocampista.



Giorno dopo giorno, Mandragora si sta quindi avvicinando sempre di più alla Fiorentina: l'accordo tra i viola e i bianconeri per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista napoletano è a un passo. Le speranze di Urbano Cairo e Davide Vagnati di riuscire ad acquistare il giocatore stanno via via svanendo.