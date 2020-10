Ancora tifosi, ancora assembramenti. La scena si ripete, ieri c'erano circa cento tifosi ad attendere il Barcellona fuori dall'Hotel Golden Palace di Torino, oggi sono una settantina, tutti attaccati, a caccia di una foto. E il distanziamento sociale? La mascherina, che in molti hanno, non può essere sufficiente in questi casi, in questo periodo, con quasi 25 mila nuovi contagiati e oltre 200 nuovi morti (dati odierni). I quindici poliziotti presenti si sono limitati solo a 'proteggere' il Barcellona, senza intervenire. E senza dire nulla. Irresponsabilità a livelli molto alti.