Salgono a 5 i casi di Covid in casa Torino. Quest'oggi sono risultati positivi al tampone altri due calciatori, che si aggiungo ai due degli scorsi giorni più a un componente dello staff granata.



"Il Torino Football Club comunica che due calciatori, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore".