Il Torino sta portando avanti la trattativa con il Leicester per cercare di trattenere Dennis Praet: un accordo non c'è ancora ma il lavoro del direttore tecnico Davide Vagnati potrebbe presto portare buoni frutti.



La società granata sta infatti trovando l'accordo per il rinnovo del prestito del centrocampista belga: il punto su cui le due società stanno ora trattando riguarda la clausola per un eventuale diritto o obbligo di riscatto in favore del Torino alla fine della prossima stagione.