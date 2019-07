Il destino di Nicolas Nkoulou sembra essere simile a quello di Armando Izzo: su entrambi i giocatori c'è l'interesse del neo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ma per entrambi c'è l'opposizione del presidente del Torino Urbano Cairo che vorrebbe trattenere entrambi i giocatori.



Il patron granata, infatti ha respinto anche l'ultima proposta della Roma per il centrale camerunese. Difficilmente i giallorossi riusciranno ad acquistare uno dei due difensori del Torino: Cairo, infatti, non vuole aprire ora trattative con Petrachi con cui i rapporti si sono deteriorati negli ultimi tempi.