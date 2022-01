La trattativa per il passaggio dalla Spal al Torino di Demba Seck nelle ultime ore si è arenata a causa delle differenza tra la cifra richiesta dal club di Ferrara (5 milioni di euro) e la proposta del Torino (4 milioni). L'affare però non è definitivamente tramontato.



Davide Vagnati farà infatti un altro tentativo per cercare di arrivare a un accordo con la Spal per l'attaccante: nuovi contatti tra le parti sono infatti previste nelle prossime ore.