Sofyan Amrabat è stato uno degli obiettivi di mercato del Torino della scorsa estate, il centrocampista è però rimasto alla Fiorentina anche a causa della mancata partenza di Tomas Rincon. La società granata continua però a essere interessata al centrocampista marocchino e un suo arrivo a gennaio non è da escludere.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare una nuova squadra al mediano venezuelano ed è pronto a intavolare nuovamente i discorsi con la Fiorentina per Amrabat.