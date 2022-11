Tra i giocatori che Ivan Juric sarebbe tornato ad allenare volentieri al Torino c'è anche Sofyan Amrabat. Il centrocampista era stato lanciato proprio dal tecnico croato al Verona, prima che si trasferisse alla Fiorentina.



Al momento non ci sono però possibilità che Amrabat possa vestire in futuro la maglia granata. Inoltre, grazie alle buone prestazioni con il suo Marocco al Mondiale in Qatar, il valore del suo cartellino sta lievitando sempre più.