Tra gli obiettivi di mercato del Torino per gennaio c'è sempre Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina era stato seguito anche in estate ma la mancata cessione di Tomas Rincon aveva fatto saltare l'operazione.



Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, è ora pronto a tornare alla carica per il giocatore, senza però particolare fretta. Amrabat a gennaio sarà infatti impegnato con il Marocco nella Coppa d'Africa e non potrebbe quindi essere a disposizione di Ivan Juric, per questo motivo il Torino ha tutto il tempo di portare avanti la trattativa.