Non solo Andrea Belotti e David Zima, anche Ola Aina ha detto addio al sogno di giocare il Mondiale in Qatar: la sua Nigeria non è infatti andata oltre all'1-1 contro il Ghana nel ritorno dei playoff di qualificazione alla coppa del mondo per le squadre africane. Il risultato finale ha premiato il Ghana, che all'andata aveva pareggiato 0-0 in casa.



Aina nei prossimi giorni farà ritorno a Torino dove riprenderà ad allenarsi agli ordini di Ivan Juric.