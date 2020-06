Fra i vari giocatori che potrebbero lasciare il Torino al termine di questa stagione c'è anche Ola Aina. Il terzino nigeriano in questo campionato ha avuto un rendimento molto altalenante e non è riuscito a convincere fino in fondo, motivo per cui verranno valutate eventuali offerte per il giocatore.



Il Torino aveva acquistato Aina dal Chelsea pagandolo 10 milioni di euro, Urbano Cairo non prenderà in considerazioni offerte minori di questa cifra per il terzino nigeriano.