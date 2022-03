Nelle ultime tre partite Etrit Berisha ha sostituito tra i pali della porta del Torino Vanja Milinkovic-Savic: dopo una partita da spettatore non pagante contro il Bologna, una buona prestazione contro l'Inter, è arrivato un grave errore contro il Genoa che ha permesso a Manolo Portanova di segnare la rete che ha deciso l'incontro.



Alla ripresa del campionato nel Torino potrebbe esserci una novità tra i pali, con Luca Gemello che spera di poter tornare ad avere una chance per mettersi in mostra.