Tra i vari giocatori che rientrano al Torino dai propri prestiti c'è anche Iago Falque. Lo spagnolo è reduce da una stagione molto sfortunata al Benevento, sia per la retrocessione in serie B della squadra campana, sia per i tanti infortuni che lo hanno tormentato.



Il futuro di Iago Falque è però ancora tutto da scrivere: sarà il nuovo tecnico Ivan Juric a decidere se tenere o no lo spagnolo. Il ritiro estivo sarà decisivo per lo spagnolo.