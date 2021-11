Tra le varie squadre interessate a Simone Verdi c'è anche il Sassuolo. Il trequartista è in uscita dal Torino: in queste due stagioni e mezza vissuta sotto la Mole non ha mai convinto pienamente e da quando Ivan Juric si è seduto sulla panchina granata gli spazi in campo per lui si sono ridotti ulteriormente.



Verdi è sul mercato e il Torino cercherà di cederlo già a gennaio, per questo motivo il dt Davide Vagnati e il suo agente sono alla ricerca di una nuova squadra per lui.