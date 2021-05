Com'è possibile chesia passato dalla vittoria di un Campionato Primavera e di una Coppa Italia al rischio retrocessione? La risposta è tanto semplice quanto complessa e va ricercata in mancanza di investimenti, programmazione e qualche scelta tecnica sbagliata che ha portato ila dover lottare per mantenere la categoria.Le ultime due stagioni sono infatti state disastrose dal punto di vista dei risultati con le gestioni Cottafava, Sesia e Coppitelli hanno portato la formazione granata dalla lotta per l'accesso ai playoff a quella per non retrocedere. E la penultima posizione occupata oggi dal Torino in coabitazione con la Lazio porterebbe i granata direttamente in Primavera 2. Mancano ancora 6 gare e qualche segnale di disperata ripresa c'è stata, ma non può bastare per il presente e, soprattutto, per il futuro.È innegabile che quanto fatto finora non basti e che, negli ultimi anni, non sia stato valorizzato un patrimonio comunque importante. Se c'è una lezione che l'ormai ex-favola Atalanta ha saputo dare al calcio italiano è che, partendo dalla valorizzazione dei suoi talenti, si può creare valore per un progetto orientato al futuro e che, per il Torino, rappresenterebbe la soluzione a tanti dei problemi degli ultimi anni. E il percorso potrebbe partire già dall'anno prossimo perché ripercorrendo gli anni di gestione Cairo di giocatori importanti usciti dalle giovanili del Toro ce ne sono parecchi: da Gomis, portiere oggi al Rennes passando per Bonifazi (Udinese), Sottil (Cagliari) e quei Singo e Buongiorno che tutt'ora sono in prima squadra. Ma ancora Millico (Frosinone), Segre (Spal), Barreca (Fiorentina) e Aramu (Venezia) e infine Rauti (Palermo), Edera (Reggina) e Mantovani (promosso con la Salernitana). Tanti giocatori poco valorizzati al Filadelfia e all'Olimpico. Che sia questa la strada giusta per il futuro? Noi ne siamo convinti.