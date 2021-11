Non solo quelle di Andrea Belotti, al ritorno a Torino lo staff medico granata dovrà valutare anche le condizioni di Koffi Djidji. Il difensore francese, infatti, ha precauzionalmente lasciato il campo a fine primo tempo, nonostante una buona prestazione.



A differenza di Belotti, per cui si teme un lungo stop, Djidji al momento non sembra preoccupare più di tanto il Torino.