Arrivano brutte notizie per il Torino dal Paraguay: l'attaccante Antonio Sanabria ha infatti accusato un problema fisico che potrebbe costringerlo a qualche giorno di stop.



L'infortunio non sembra però essere particolarmente grave ed è stato il ct della nazionale paraguaiana, Schelotto, a rassicurare circa le condizioni del calciatore granata. ​"Le condizioni di Antonio Sanabria? Conto che abbiano la possibilità di giocare ma il medico mi ha detto di aspettare per capire se ce la faranno al cento per cento e se saranno arruolabili. La Colombia è una squadra importante, con giocatori ottimi, di livello internazionale" ha dichiarato in conferenza stampa.