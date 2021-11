Il Torino contro la Roma non ha perso solamente Andrea Belotti per infortunio ma ha finito la partita anche con Wilfried Singo acciaccato. Il terzino si è fatto male dopo il duro intervento di Ibanez ai suoi danni nel minuti di recupero, è rimasto in campo fino al triplice fischio ma terminando la partita di fatto da fermo. Le sue condizioni verranno meglio valutato nei prossimi giorni.