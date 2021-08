Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in queste ultime ore di calciomercato c'è anche Simone Verdi. Dopo aver di fatto definito l'acquisto di Dennis Praet dal Leicester City, la società granata proverà a dare l'assalto decisivo a Junior Messias del Crotone.



A liberare il posto in rosa al fantasista brasiliano potrebbe essere Simone Verdi. Il trequartisti nelle sue prime due stagioni in granata ha deluso e fino a questo momento non ha convinto pienamente neppure Ivan Juric: Davide Vagnati gli sta ora cercando una nuova squadra.