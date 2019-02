Ecco il report dell'allenamento odierno del Torino in vista della sfida che vedrà i granata affrontare l'Atalanta.



Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione massimamente dedicata alla tattica, in preparazione alla partita contro l’Atalanta di sabato 23 febbraio alle ore 15. A parte Djidji, che ha ancora seguito un programma personalizzato, tutti a disposizione del tecnico Mazzarri (pur se contro i nerazzurri dovrà rinunciare anche allo squalificato Rincon). Belotti e compagni svolgeranno domani pomeriggio la sessione di rifinitura, cui farà seguito – per i calciatori convocati - la partenza per il ritiro prepartita.