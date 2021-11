Tra i giocatori che il Torino aveva seguito in estate, senza però riuscire a prenderlo, c'era anche Riccardo Orsolini. L'attaccante esterno è però rimasto Bologna perché al centro del progetto tecnico di Sinisa Mihajlovic. Con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 Orsolini non sta però più trovando spazio in Emilia e a gennaio potrebbe cambiare squadra.



Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, sta cercando proprio un rinforzo sulla trequartisti e il nome del giocatore del Bologna è ancora scritto sul suo taccuino.