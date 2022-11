Pietro Pellegri non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia patito più di una settimana fa contro il Bologna: l'attaccante è stato costretto a saltare le partite del suo Torino contro Sampdoria e Roma ma non solo, non ha potuto nemmeno rispondere alla convocazione in Nazionale Under 21.



L'infortunio non è particolarmente grave, gli esami hanno infatti esclusi lesioni, ma Pellegri ha bisogno ancora di qualche giorno di tempo per poter tornare ad allenarsi.