Armando Izzo non gioca da titolare una partita con il Torino dalla seconda giornata di campionato, quando la squadra granata fu impegnata al Franchi contro la Fiorentina. Da quel momento in poi tanta panchina per il centrale e appena sei minuti in campo contro lo Spezia.



Non è un mistero che da tempo si sia consumata una rottura tra Izzo e la società granata ma l'emergenza in difesa, dovuta agli infortuni di Rodriguez, Djidji e Buongiorno, potrebbe consentire al numero 5 di avere un'altra occasione di indossare la maglia granata contro l'Empoli, prima che il mercato di gennaio apra i propri battenti.