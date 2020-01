Cristian Ansaldi sarà costretto ancora per alcune settimane a guardare i propri compagni giocare dalla tribuna a causa dell'infortunio muscolare che da tempo lo sta tenendo ai box.



Il terzino argentino non vede però l'ora di tornare a disposizione e di aiutare, in campo, il Torino in questo difficile momento della stagione. Desiderio di tornare in campo che Ansaldi ha manifestato anche pubblicamente con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "​Solo Dio sa la voglia che ho di tornare. Ogni volta manca meno. FORZA TORO, SEMPRE!!!".