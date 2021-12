Andrea Belotti non è l'unico calciatore del Torino ad avere il contratto in scadenza tra questi c'è anche Cristian Ansaldi. A differenza dell'attaccante, il terzino ha però già espresso la propria volontà di restare ancora a lungo in granata ma dell'eventuale prolungamento non se ne parlerà prima della fine del campionato.



"Vorrei restare al Torino e giocare fino a quando avrò 40 anni" ha dichiarato ai microfoni del sito ufficiale della società lo stesso Ansaldi. Una vera e propria dichiarazione d'amore la sua.