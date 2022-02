Al termine di Torino-Cagliari, Cristian Ansaldi ha così commentato la sconfitta subita dalla sua squadra contro il Cagliari.



“Trovare il risultato è la cosa più importante e in questo mese di febbraio non abbiamo fatto quello che volevamo. Dobbiamo continuare a lavorare perché quella è la strada giusta. Un peccato perché sapevamo che oggi sarebbe venuta tanta gente allo stadio. La squadra sta dando tutto, ma mancano i risultati e manca qualche gol”.



Su Belotti ha aggiunto: “Siamo tutti contenti. E’ la nostra bandiera, ha giocato sempre. Sono contento per lui che sta iniziando a fare bene di nuovo. Speriamo ora di ritrovare, oltre a lui, anche i risultati”.



Su Vojvoda: “Lui è simile a me, può utilizzare tutti e due i piedi e ha il dribbling. E’ un giocatore completo e po' ancora crescere. Il mister gli sta dando fiducia e si sta vedendo la sua miglior versione”.



“L’obiettivo di tutti è tornare a vincere, perché è questo che ti da fiducia. Aiuta sul piano fisico e mentale. Dobbiamo far sì che il lavoro che facciamo tutti i giorni torni a vedersi pienamente in campo”.