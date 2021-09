Contro la Lazio il Torino è uscito dal campo con il rimpianto di non essere riuscito a portare a casa una vittoria che sarebbe stata meritata per quanto mostrato in campo. Rammarico che Cristian Ansaldi ha espresso in un post pubblicato sulla propria pagina Instagram.



"Peccato per il resultato, però continuiamo lavorando e prendendo punti. Questa è la strada giusta. FORZA TORO…" ha scritto il terzino argentino che, anche in Torino-Lazio, è stato tra i migliori in campo.