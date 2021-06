Junior Messias continua a essere uno dei principali obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione. La trattativa tra la società granata e il Crotone è già stata avviata e la prossima settimana è previsto un incontro tra Davide Vagnati e l'entourage del giocatore.



Il Torino, per riuscire ad acquistare Messias, dovrà però battere una folta concorrenza: la società granata non è infatti l'unica interessata al trequartista brasiliano.